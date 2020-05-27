ВИБЕРАНКИ: На парламентарних виберанкох 8 253 виберацки места

БЕОҐРАД – На парламентарних виберанкох 21. юния буду отворени вкупно 8 253 виберацки места, зоз хторих 29 буду у заводох за вивершенє заводских санкцийох, поведзене на на схадзки Републичней виберанковей комисиї отриманей 25. мая. Предсидатель Републичней виберанковей комисиї Владимир Димитриєвич наведол же у Беоґрадзе буду 1 196 места, у Войводини 1 781, а у централней Сербиї 5 247 виберацки места.
Од членох Републичней виберанковей комисиї ше могло чуц же ше обчекує же и Канцелария за Косово и Метохию пошвидко сообщи число гласацких местох у южней покраїни, як и же пошвидко сцигню податки о гласацких местох у иножемстве.
На початку схадзи Републична виберанкова комисия преглашела лїстину Странки демократичней акциї Санджаку СДА Сулейман др Уґлянин и прилапела предлог же би СДА на виберанкох за народних посланїкох ма положенє странки националней меншини.
Най здогаднєме, потераз преглашени вкупно єденац лїстини за парламентарни виберанки:
1. „Александар Вучич – За нашо дзеци”;
2.„Ивица Дачич – Социялистична партия Сербиї (СПС) Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма”;
3.„Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка”;
4. „Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Союз войводянских Мадярох – Иштван Пастор”;
5.„Александар Шапич – Побида за Сербию”;
6. „За Кральовину Сербию (Рух обнови Кральовини Сербиї, Монархистични фронт) – Жика Ґойкович;
7. Зєдинєна демократска Сербия (Войводянски фронт, Сербия 21, Лиґа социялдемократох Войводини, Странка модерней Сербиї, Граждански демократски форум, ДСХВ, Демократски блок, Вєдно за Войводину, Уния Румунох Сербиї, Войводянска партия, Чарногорска партия)”;
8. „Академик Муамер Зукорлич – Лєм просто – Странка правди и помиреня (СПП) – Демократска партия Македонцох (ДПМ)”;
9. „Метла 2020”;
10. „Милан Стаматович – Здраве най победзи – Драґан Йованович – Лєпша Сербия-Здрава Сербия”;
11. СДА Санджаку – др Сулейман Уґлянин.