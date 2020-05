ВИБЕРАНКИ: На парламентарних виберанкох 8 253 виберацки места

БЕОҐРАД – На парламентарних виберанкох 21. юния буду отворени вкупно 8 253 виберацки места, зоз хторих 29 буду у заводох за вивершенє заводских санкцийох, поведзене на на схадзки Републичней виберанковей комисиї отриманей 25. мая. Предсидатель Републичней виберанковей комисиї Владимир Димитриєвич наведол же у Беоґрадзе буду 1 196 места, у Войводини 1 781, а у централней Сербиї 5 247 виберацки места.

Од членох Републичней виберанковей комисиї ше могло чуц же ше обчекує же и Канцелария за Косово и Метохию пошвидко сообщи число гласацких местох у южней покраїни, як и же пошвидко сцигню податки о гласацких местох у иножемстве.

На початку схадзи Републична виберанкова комисия преглашела лїстину Странки демократичней акциї Санджаку СДА Сулейман др Уґлянин и прилапела предлог же би СДА на виберанкох за народних посланїкох ма положенє странки националней меншини.

Най здогаднєме, потераз преглашени вкупно єденац лїстини за парламентарни виберанки:

1. „Александар Вучич – За нашо дзеци”;

2.„Ивица Дачич – Социялистична партия Сербиї (СПС) Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма”;

3.„Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка”;

4. „Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Союз войводянских Мадярох – Иштван Пастор”;

5.„Александар Шапич – Побида за Сербию”;

6. „За Кральовину Сербию (Рух обнови Кральовини Сербиї, Монархистични фронт) – Жика Ґойкович;

7. Зєдинєна демократска Сербия (Войводянски фронт, Сербия 21, Лиґа социялдемократох Войводини, Странка модерней Сербиї, Граждански демократски форум, ДСХВ, Демократски блок, Вєдно за Войводину, Уния Румунох Сербиї, Войводянска партия, Чарногорска партия)”;

8. „Академик Муамер Зукорлич – Лєм просто – Странка правди и помиреня (СПП) – Демократска партия Македонцох (ДПМ)”;

9. „Метла 2020”;

10. „Милан Стаматович – Здраве най победзи – Драґан Йованович – Лєпша Сербия-Здрава Сербия”;

11. СДА Санджаку – др Сулейман Уґлянин.

