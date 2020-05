РУСКИ КЕРЕСТУР – Же би уписали дзецко до першей класи ОШ „Петро Кузмяк”, родичи од 28. мая на порталу Еуправа годни заказац термини хтори отворела керестурска Школа.

Термини треба заказац за упис и тестованє хтори буду источашнє у чаше од 1. по 15. юний (без 2. юния). На заказани термин родичи приду до школи зоз дзецком. Док родитель окончи упис, дзецко будзе тестоване. За упис нє потребне приношиц нїяки документи, бо их школа позбера електронски. Телефон за информациї 703-041 або 064/6489059.

