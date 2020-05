Розписани конкурс за седем роботни места на нєодредзени час

ШИД – Општинска управа вчера розписала явни конкурс за пополньованє седем роботних местох на нєодредзени час у Општинскей управи.

Конкурс розписани за руководителя Оддзелєна за финансиї, вивершителя за роботи трезора тиж у Оддзелєню за финансиї, вивершителя у Оддзелєню за роботи розвою польопривреди, вивершителя за роботи позарядових ситуацийох и охранєбне пририхтованє у Оддзелєню за общу управу, вивершителя за виберацки список тиж у Оддзелєню за общу управу, вивершителя за озаконьованє будинкох и роботи безпечносци и здравя на роботи и процивогньовей защити у Оддзелєню за урбанизем, комунално-квартельни и маєтно-правни роботи, а тиж у спомнутим одсзелєню ше глєда и єден вивершитель реґистратор.

Конкурс тирва 15 днї, а формована и конкурсна комисия хтору творя началнїца Општинскей управи Бояна Мравик, заменїк секретара СО Шид Ромко Папуґа и вивершитель за управянє з людскима ресурсами Филип Рандєлович.

