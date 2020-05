ДЮРДЬОВ – Институт за явне здравє Войводини и того мешаца потвердзел же вода у Дюрдьове здравствено исправна и же ю мож хасновац за пице, варенє, приготовйованє єдзеня, отримованє особней и общей гиґиєни.

Преверйованє квалитету води ше у Дюрдьове окончує раз мешачно, а прикладнїк ше бере зоз Еко студнї котра же находзи у центру валала.

Под час пандемиї, алє и надалєй, окончує ше дезинфекция и водзи ше рахунку о безпечносци людзох котри ю хасную.

