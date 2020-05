Будзе Кирбай у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – На штварток, 28. мая, по юлиянским календаре будзе преславени Кирбай у Сримскей Митровици, на швето Вознесения Исуса Христа.

Кирбайску Службу Божу на 11 годзин будзе предводзиц о. Михайло Режак, парох у Шиду и декан сримски. Казательнїк будзе мр.Дарко Рац, парох бачински.

Парохия у Митровици основана 1886. року, а перши парох бул Максимилиян Релич. Вибудов церкви почал 1905. року други парох Владислав Хранилович, брат познатого Йована Храниловича, пароха новосадского.

Гоч ище вше на моци мири безпечносци, на 115. Кирбай наявели ше и дзепоєдни священїки зоз наших парохийох зоз сушедней Горватскей.

