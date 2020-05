ВИБЕРАНКИ: Отворена сензорна заградка у рамикох „Белавей птициˮ

КУЛА – Дзекуюци анґажованю занятих и хасновательох Дружтва „Белава птицаˮ, як и локалней самоуправи и донаторох, вчера у Пионирским доме у Кули отворена сензорна заградка за одпочивок и рекреацию хасновательох „Белавей птициˮ и малих дзецох зоз окремнима потребами хтори, у рамикох програму инклузиї, ходза до дзецинскей заградки Предшколскей установи „Бамбиˮ.

Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич и Марко Кошутич, директор Дружтва „Белава птицаˮ, на символични способ, вчера отворели тот простор хторим ше хаснователє зрадовали.

Кошутич з тей нагоди визначел же простор служи за одпочивок, алє и за ученє, за стимулованє чулох виду, дотику, паху и смаку, а простор ушорени так же би кажда особа на максимални способ могла розвиц шицки тоти чула. Директор Дружтва „Белава птицаˮ додал и тото же у реализациї того проєкту помогла фондация „Акт”, як и Општина Кула, хтори обезпечели шицок нєобходни материял.

На концу, предсидатель Општини Кула шицким хасновательом уручел пригодни дарунок за роботу у заградки.

