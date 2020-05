Вишло нове „Руске слово”

НОВИ САД – У двацец другим чишлє новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пошвецена наиходзацим виберанком и схадзки Роботного цела за младих, док о поставяню водоводней мрежи до Водици, и о тим як означени дзень Месней заєднїци Шид, пише на „Наших местох”.

На „Економиї” мож пречитац напис о наших людзох з Коцура, Дюрдьова и Шиду котри ше под час епидемиї коронавирусу нашли у иножемстве.

„Култура и просвита” звекшого пише о законченю школского року у керестурскей Школи, а ту зазначени и початок роботи после епидемиї оводи у Руским Керестуре.

Рубрика „Людзе, роки, живот” представя Миодраґа Мишу Миладиновского з Керестура и Любицу Симич зоз Шайкашу, а тоти цо провадза фельтон Любомира Дудаша „90 роки од орґанизованей дїялносци и роботи огньогасцох у Руским Керестуре” можу пречитац штварте предлуженє.

На боку „Духовни живот” пише як преславени Кирбай у Беоґрадзе, а у Керестуре швето Вознесениє Господнє.

У рубрики „Спорт”, медзи иншим, пише як ше Спортске дружтво „Русин” пририхтує за врацанє на узвичаєни способ роботи после епидемиї. На тих бокох и нове предлуженє фельтону о 60 рокох роботи Рукометного клуба „Русин”.

На концу новинох велїм облюбена рубрика „Горуци тепши”, а як додаток у тим чишлє вишло „Литературне слово”.

