ШИД – У просторийох Червеного крижу вчера отримана акция за добродзечних давательох креви зоз Шиду и околних валалох.

По словох секретарки Червеного крижу Душици Полетан, на акцию ше одволал аж 101 даватель, а крев дали 92 з хторих седмеро нови.

После слабшого одволаня давательох у прешлих двох акцийох под час позарядового стану, а хтори теди отримани у Технїчней школи „Никола Тесла“, тота акция указала ознова векше одволанє, а орґанизаторе були Завод за трансфузию креви Войводини з Нового Саду и Червени криж Шид.

