ЖАБЕЛЬ – У шицких штирох местох општини Жабель, школяре першей класи и того року од локалней самоуправи достаню безплатни учебнїки.

Комплет кнїжкох дзецом будзе додзелєни на початку нового школского року. На таки способ Општина жада помогнуц шицким школяром першей класи, алє и їх родичом.

