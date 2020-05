ВИБЕРАНКИ: Помоц културним здруженьом

ЖАБЕЛЬ – Канцелария за културу и явне информованє стреду, 27. мая, отримала схадзку зоз представнїками културно-уметнїцких дружтвох на котрей бул присутни и предсидатель Општини Чедомир Божич.

На схадзки було слово о орґанизациї диґиталних културних подїйох пре нєможлївосц орґанизованя планованих манифестацийох, по препоруки епидемиолоґох.

На схадзки одлучене же би ше у наиходзацим периодзе розпатрело програмски идеї диґиталних културних манифестацийох же би ше на час обезпечело технїчни условия за їх реализацию.

З тей нагоди предсидатель шицким културно-уметнїцким дружтвом уручел кнїжку „Српске певане песме Војводине старе“.

