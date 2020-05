НОВИ САД – На пияток, 29. мая, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох будзе отримана 22. схадзка Управного одбору (УО).

На дньовим шоре будзе приношенє Правилнїка по котрим буду розподзелєни средства по конкурсу, як и приношенє одлуки о розписованю Конкурса за софнансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї, а будзе предложени и предклад стратеґиї Заводу за културу од 2020–2025. рок.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)