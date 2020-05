НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох нєшка на 11 годзин будзе отримана 9. позарядова схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

На схадзки ше будзе розпатрац предкладанє лїстини препоручених проєктох посланих на Конкурс за финансованє и софинансованє проєктох з обласци сучасней творчосци у Републики Сербиї у 2020. року – културни дїялносци националних меншинох хтори розписало Министерство култури.

