НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох нєшка будзе отримана 22. схадзка Управного одбору (УО) на 16,30 годзин.

На дньовим шоре будзе приношенє Правилнїка по котрим буду розподзелєни средства по конкурсу, як и приношенє одлуки о розписованю Конкурса за софнансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї, а будзе предложени и предклад стратеґиї Заводу за културу од 2020–2025. рок.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)