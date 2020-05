ДЮРДЬОВ – Биста Яши Бакова, котра ше находзи опрез Старей рускей школи, вчера, достала свой комплетни випатрунок.

У сотруднїцтве Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“, Спортского здруженя спортских бавискох „Яша Баков“ и майстра Славка Мецека зоз Руского Керестура, на бисту додати и олимпийски круги, котри здогадую же наш вельки спортиста, Яша Баков, бул и олимпиєц.

