Екскурзиї од 1. юния, матурски вечари у другей половки мешаца

БЕОҐРАД – Министер просвити, науки и технолоґийного розвою Младен Шарчевич вчера виявел же од 1. юния мож орґанизовац школярски екскурзиї.

Вон за медиї гварел же матуранти, кед мали предвидзени путованя до иножемства, буду мушиц заменїц их з даяку дестинацию у Сербиї.

Министер додал же препорученє же би ше преслави матурских вечарох орґанизовало од другей половки юния и же препорученє же би ше малу матуру орґанизовало у школи, лєбо у даєдних зоз установох при локалней самоуправи, як цо доми култури.

Школяре закончуюцих класох штреднїх школох можу орґанизовац преслави у ресторанох и готелох.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)