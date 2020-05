Преславени 115. Кирбай

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Зоз кирбайску Службу вчера, 28 мая, вирни у Срисмекй Митровици означели 115. рочнїцу од снованя своєй церкви Вознесения Господнього.

Кирбайску Службу предводзел декан сримски о. Режак, а наказовал о. мр. Дарко Рац зоз Бачинцох. На Служби сослужели о. Владимир Еделински Миколка зоз Беркасова, о. Платон ЧСВВ зоз Кули и о. Роман Ступяк, декан сримски, и парох миклошевски зоз Крижевскей Епархиї.

Присутни були и православни богослов Димитриє Николич и паноцец Боривоє Суботич зоз старокатолїцкей церкви у Ириґу.

Понеже нє бул обход коло церкви, домашнї парох о. В. Варґа мировал шицких присутних котри ше позберали у красним чишлє, а були и госци зоз Индїї, Вербасу, Беркасова и других местох. Вирних споведал о. Роман Ступяк.

