Дератизация на териториї општини Кула

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од вчера предлужена систематска акция дератизациї обисцох у Руским Керестуре, Сивцу, Крущичу и Липару. Дератизация за шицких гражданох безплатна, потребне лєм оможлївиц фаховим оперативцом хтори обачлїво означени же би поставели препарат, а гражданє треба и же би ше притримовали достатих упутствох.

У рамикох акциї будзе хасновани сучасни биоцидни препарат хтори дїйствує познєйше, хтори у фабричним пакованю, а шицки упутства за хаснованє и мири осторожносци видруковани на пакованю.

Акцию окончує „Циклонизация” зоз Нового Саду.

