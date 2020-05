Конь, мой вирни приятель

Миодраґ Мишо Миладиновски родом зоз Кули, по оцови Македонєц, а по мацери Нємец. Конї полюбел ище як дзецко. Тота любов з роками нє щезовала, напроцив, поставала вше моцнєйша. Нєшка, после велїх рокох, на наймилшого приятеля остали лєм здогадованя и красни памятки. Гвари же доброго коня мож мац лєм раз у живоце, и його ше памета занавше.

Миодраґ ше до Керестура приселєл ‘90-тих рокох, перше на Леї, цо блїжей ґу Гиподрому, а потим на други конєц валала, коло базену, дзе и нєшка жиє зоз свою супругу Юдиту. Як член Конїцкого клубу „Русинˮ, вельо допринєсол же би ше справело дражку за конїцки обегованя, же би ше ожелєнєло простор коло Гиподрома, а роками участвує и на манифестациї „Днї керестурскей паприґиˮ, окреме кед треба прешейтац поприберани конї, попрагани до прекрасних каруцох. О любови ґу тим животиньом, ґу конїцким обегованьом, о успихох свойого коня Арманда, як и о членству у Конїцким клубе „Русинˮ, Миодраґ приповеда:

– Любов ґу коньом, алє и ґу другим животиньом, мам одмалючка. Ище як дзецко сом кажди школски розпуст препровадзовал у мойого бачика и тети хтори бивали у Кули на салашу. Мой дїдо, Якоб Хуперт, мал роботни конї, вон тиж барз любел животинї и барз их почитовал. У його обисцу нїхто нє шмел шеднуц за стол и полудньовац, док пред тим нє накармел шицки животинї. Кед ишол на польо, станул на два годзин рано и перше коньом дал єсц, а аж вец ше сам нафриштиковал. Конї перши мушели буц сити – почина свою приповедку Миодраґ, познати як Миша.

НАЙЛЄПШИ АРМАНД

Року 1972. Миодраґ почал ходзиц на конїцки обегованя, а конь Арманд хтори му окреме прицаговал увагу, як гвари, на каждим обегованю „ношел дражкуˮ. Три роки провадзел його обегованя, уживал у його швидкосци, моци, благородним випатрунку, а кед Арманд победзел и освоєл погари, цешел ше у нїм як кед би бул його. У новембру 1990. року пожадал го купиц. Бул то, по словох Миодраґа, найлєпши конь у тедишнєй Югославиї.

– Власнїк того коня го барз форсирал. Сцел же би Арманд мал цо вецей погари и медалї, сцел буц на трибинох и з нїм ше сликовац. З часом коньови страдали тетиви (жили) на преднїх ногох, та го теди власнїк надумал предац. Кед го предал до Таванкуту, здогадуєм ше, бул пондзелок. Пошол сом за нїм, и у того нового ґазду од 16 годзин пополадню до 2 годзин рано ми двоме ше єднали коло цени того коня. Сцел сом го купиц. Кед сом уж барз вистати помали почал одуставац од тарґовини, нови власнїк одлучел же ми заш лєм преда коня. За Арманда сом му дал єдного трирочного коня и єдного младого коня хтори мал рок и пол, а понукнул сом му и 1 600 швайцарски франки, хтори теди мали вредносц коло 8 500 марки. Сцел сом мац того коня, та гоч би нїґда вецей нє ходзел на змаганя. Було би ми досц, гоч бим ше лєм припатрал на ньго. Кед сом го купел, истей ноци сом го сцел одвесц дому же би ше власнїк случайно до рана нє предумал. Окончели зме черанку уж коло 5 годзин рано – приповеда тот страствени любитель коньох.

Тих перших дньох зоз новим членом фамелиї, Миодраґ Мишо Миладиновски, лєм уживал у його присустве. И док му други гуторели же є шалєни же таки пенєж дал за „калїкуˮ, Миодраґ свойому коньови кажди дзень превивал рани, ходзел з нїм пешо на тренинґи длугоки и по 10 километери, чекал першу раншу росу же би му место облогох залїчел боляци ноги…

– Перши даскельо мешаци намагал сом ше залїчиц його очкодовани тетиви же би ознова врацел свою моц и ґрациозносц. Єден колеґа зоз Суботици ми зоз Анґлиї набавел чечносц за блистиранє з хтору сом Армандови три днї нєпреривно масцел тетиви, а треци дзень му положени ґипс. Тото блистиранє коня барз болєло, бо ше тетива чежко реґенерує. Видзел сом як ше зноєл од больох, аж и стукал як чловек, алє ше нє бранєл. Так сом му тоти преднї ноги вецей раз на дзень масцел и превивал, а после одредзеного часу рушели зме и зоз тренинґами – приповеда Миладиновски.

– Кед зме после даскельо мешацох лєгких тренинґох вишли до хотара, видзел сом по нїм яки є моцни и жадни обегованьох. Нє знал цо зоз собу. Каждодньово пририхтованя за обегованя тирвали найменєй 100 днї – памета наш собешеднїк.

Од 1992. по 1995. рок, Арманд бул стационовани на беоґрадским гиподроме. По Миодраґових словох, конї вше були вельки финансийни трошок, алє теди, давно, награди на конїцких обегованьох були вельо векши. Под час найвекшей инфлациї у тедишнєй Югославиї, кед ше за єдну просекову плацу могло купиц килу яблука, за 1. освоєне место на спомнутих обегованьох, могло ше заробиц и по 600 тедишнї марки.

– Нєшка, награди на тих конїцких обегованьох барз мали, а конь заш лєм вимага нє мали финансийни видатки. Кед медзи 12 гарлами хтори участвую у обегованю, лєм перши штири места доставаю награди, а зоз освоєним штвартим местом власнїк достанє тельо же лєдво закриє драгово трошки, а вельо раз анї тото, вец можеце задумац яки то мали награди.

У САМИМ ВЕРХУ

Теди, ‘90-их рокох, у Беоґрадзе, каждого тижня були конїцки обегованя хтори тирвали од мая по новембер, кед була красна хвиля. То значи, коло 30 обеговацки днї. У остатнєй сезони, даґдзе ‘95. року, Арманд мал вкупно 19 старти, од хторих у 14 освоєл перше место, а 11 тижнї за шором бул перши. У гевтих 5 змаганьох бул други, або треци. Нє занєдзбуюце наглашиц и тото же конь од хторого трацел перше место бул наисце вершински. То бул конь Риано, власнїка Бранислава Юришича зоз Беоґраду, хтори участвовал и на конїцких обегованьох у Нємецкей, и там освойовал перши места. Од такого коня нє було ганьба страциц.

Паметам же после єдного змаганя, 1992. року, єден старши чловек, Сербиянєц, пришол ґу мнє и гварел ми: „Дете, кол’ко ћеш да ти давам за то коњће?ˮ Я патрел на ньго збунєто, а вон понука: „Ће ти дам десет хиљда марониˮ. Понеже сом бул дакус безобразни, гварим му: „Ће дате 15 хиљда марони, па да гу носите?ˮ А вон лєм знял шайкачу, подзековал, и пошол. Нїґда ше ми после того нє питали за цену, анї вон, анї дахто други. А у тедишнїм чаше, за тот пенєж, за 10 тисячи марки, могол сом купиц 10 гольти жеми на липарскей драги. Та, яка жем?… Нє могол сом го предац. Барз сом любел того коня.

ТЕДИ КЕД НА ГИПОДРОМЕ НАПРАВЕЛИ ДРАЖКУ

Кед ше у Керестуре правела обеговацка дражка на Гиподроме, на Лейох, Мишо теди ище жил у Кули, алє уж бул член Конїцкого клубу „Русинˮ. Участвовал у шицких роботних акцийох, од садзеня древкох по ровнанє дражки.

– Дзеведзешатих рокох сом ше и приселєл на Леї, и там ми було барз добре. Барз мирни и красни край, а и Гиподром ми бул блїзко, цо у ствари и найважнєйше – гвари наш собешеднїк.

Миодраґ нєшка и далєй жиє у Керестуре и нє барз ходзи на конїцки обегованя. Тельо лєм два раз до рока, у Керестуре, або пойдзе до Суботици. Припознава же кед би ознова почал ходзиц на змаганя, нє могол би престац. Участвує на керестурскей манифестациї „Днї керестурскей паприґиˮ кед запрагнє конї свойого товариша Владу Медєша, и то му духовна покарма.

Року 2011, кед покалїчел колєно, престал и участвовац на конїцких обегованьох, та тераз ужива у кус менших животиньох. Каждодньово ше стара о барз красних псох, чивавох и кавказких овчарох, а ма и даскельо мачки, заяци, мал и голуби… Алє любов ґу коньом, тим животиньом чия моц и краса, гвари, нєпреповедзена, а благородносц и вирносц за кажде почитованє… нїґда нє престала.

