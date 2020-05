Столнотенисере тренираю, будзе безплатна Школа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Столнотенисере СТК „Русин” зоз Руского Керестура од прешлого тижня знова почали поряднє тренирац у своїх просторийох у Спортскей гали. Од 1. юния будзе и безплатна Школа столного тенису.

Як Рутенпрес дознава од тренера Драґана Ковачевича, тренирац почала комплетна екипа столнотенисерох хтори ше пририхтую за наступни ище три кола цо остали нєодбавени пре претаргнуце лиґи и шицких змаганьох и тренинґох пре епидемию вируса корона.

Змаганя у Южнобачкей лиґи дзе Русин забера друге место им на шоре од 10. юния кед буду бавиц дома процив екипи з Беочину, потим 14. госцую у Чуроґу, и 17. юния у Керестуре маю за процивнїка екипу зоз Жаблю.

Од 1. юния почнє и безплатна Школа столного тенису за шицких заинтересованих школярох од першей по осму класу основней школи, а будзе тирвац през цале лєто по 1. септембер.

Приявиц ше мож кажди вечар у Спортскей гали од 19 годзин, при тренерови Ковачевичови.

