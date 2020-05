Закончує ше Водицов тидзеня, починаю Русадля

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, 31. мая, остатнї дзень Водицового тижня, та у Водици будзе Служба Божа на 19 годзин. Того дня почина и преславйованє швета Сошествиє св. Духа – Русадля.

Нєшка, 30. мая, у катедрали рано на 8 годзин будзе грамотална Служба Божа и панахида за шицких покойних, понеже пада V Задушна собота, а вечар на 19 годзин Служба Божа и Всеночне пред шветом Русадля.

Тродньове швето Сошествия св. Духа зоз хторим ше преславює пейдзешат днї од Исусового Воскрешеня, а теди на апостолох позбераних коло Пречистей Дїви Мариї зишол Дух Святи, цо ше рахує и як народзенє Церкви.

На нєдзелю, на перши дзень Русадльох, Служба Божа у катедрали будзе лєм на 10 годзин, и поряднє будзе преношена и на Фейсук боку катедрали. Вечарша Служба нє будзе у церкви, алє лєм у Водици, на 19 годзин, на законченє Водицового тижня и майских Молебенох до Богородици.

На други дзень швета, Служби у катедралней церкви буду на 8 и 10 годзин, будзе и мированє, а вечарша будзе у Водици на 19 годзин тиж зоз мированьом.

На треци дзень – Завитни дзень у Водици, Литурґия будзе на 10 годзин, а вечарша у церкви на 19 годзин.

На Русадля ше отримує обичай квеценя обисцох, тє. капуркох и облакох, та и самей церкви зоз желєнима конарами або квецом, як знак зиходзеня св. Духа.

