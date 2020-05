Закончени конкурс за школярох „Живот у капки води”

ВЕРБАС – Як сообщене зоз Явного комуналного подприємства „Комуналєц” Вербас, подобово-литературни конкурс котри бул розписани у сотруднїцтве зоз Општину Вербас и Народну библиотеку ,,Данило Киш” з нагоди 22. марца, Шветового дня водох, на тему ,,Живот у капки води”, закончени 13. мая и обявени мена школярох з вербаскей општини котри буду наградзени за свойо роботи.

На конкурс приявени 80 подобово роботи дзецох предшколского возросту, 240 роботи школярох нїзших класох основней школи, 63 роботи школярох висших класох и 16 роботи штредньошколцох, а сцигло и вецей ґрупни роботи предшколцох и младших основцох.

Тиж, приявени и 30 литературни роботи школярох нїзших класох, 31 робота школярох висших класох и 30 роботи штредньошколцох.

Фахови жири принєсол одлуку о наградзених роботох. За подобово роботи була задлужена академски маляр Милияна Радованович, а за литературни роботи професор сербского язика и литератури Милорад Мартинович.

Святочносц з нагоди додзельованя наградох будзе отримана у першей половки юния, у читальнї Народней библиотеки ,,Данило Киш”, а шицки наградзени школяре буду благочасово обвисцени.

Медзи наградзенима за литературну роботу и школярка шестей класи Основней школи ,,Братство єдинство” з Коцура Марина Ґакович.

Шицки заитересовани можу нащивиц виставу найлєпших подобових роботох, котра поставена на дзецинским оддзелєню Народней библиотеки.

