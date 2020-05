Шицки достаню єднократну пенєжну помоц

СЕРБИЯ – Министерство финансийох Републики Сербиї вчера сообщело явносци же принєшени Правилнїк о дополнєньох Правилнїка о способу прияви и уплацованя єднократней пенєжней помоци гражданом.

Як сообщене, шицки гражданє котри 24. априла нє мали важацу особну карточку кед формовани дочасови реґистер, а котри жадаю достац помоц од сто евра у динарскей проциввредносци, годни ше приявиц на сайту Управи за трезор, лєбо на телефон 0800 101 100 по 5. юний.

За державну помоц ше приявели вецей як 4 милиони гражданє, а держава пенєж уплацує на пол милиони рахунки дньово. Як сообщене зоз Министерства, рядошлїд виплацованя нє завиши од датуму прияви, алє од банки у хторей граждан ма рахунок.

