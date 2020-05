ВИБЕРАНКИ: У Покраїни презентовани интерактивни табли

НОВИ САД – Шветочне заключенє акциї „Мудра табла до каждей школи” хтору реализовала Покраїнска влада прейґ ресорного Секретарияту у прешлих даскельо мешацох, отримане 28. мая у голу будинку АП Войводини.

Як визначел предсидатель Влади Иґор Мирович, интерактивни табли зоз проєктором обезпечени и уж и инсталовани у шицких основних и штреднїх школох и домох школярох у Покраїни. Вредносц акциї 70,4 милиони динари, а циль бул предлужиц осучашньованє и диґитализованє настави.

На шветочносци були присутни директоре шицких войводянских школох, а о важносци того проєкту бешедовал им и ресорни секретар Михал Нїлаш. Представени були и шицки можлївосци интерективних таблох, як и їх практична примена на двох наставних єдинкох з ґеоґрафиї и физики.

Медзи присутнима директорами була и директорка Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

Шветочносц зоз Покраїнскей влади директно преношена прейґ Ютюб-каналу, а преложена на други, та и на руски язик, нєодлуга тиж будзе доступна на тим каналу.

