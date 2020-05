Прилапена лїстина препоручених проєктох за Конкурс Министерства култури

НОВИ САД – На 9. позарядовей схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох (ВО НС), хтора по наглим поступку отримана вчера у Заводзе за културу войводянских Руснацох, прилапена лїстина препоручених проєктох на Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох сучасней творчосци тє. културней дїялносци националних меншинох хтори за 2020. рок розписало Министерство култури. Одлуку єдногласно прилапели штирме присутни од 7 членох Одбору, понеже тройо оправдано нєприсуствовали.

На лїстини приоритетних проєктох на першим месце Руски календар за 2021. рок, потим 59. Фестивал рускей култури „Червена ружа”, шлїдзи 52. Драмски мемориял „Петра Ризнича Дядї”, Часопис „Шветлосц”, 26. Културна манифестация „Костельникова єшень”, Моноґрафия 50. роки РНТ „Петро Ризнич Дядя”, Театрални дзецински омнибус „Вандровкаш 2”, Госцованє представи „Случай нєвиней ґдовици” у Словацкей, док єден проєкт КУД „Жатви” нє розпатрани.

У другей точки дньового шора розпатрана „посткоронарна ситуация” тє. (нє)отримованє наших манифестацийох. Присутни на схадзки винєсли дзеку отримац манифестациї за хтори су задлужени у познєйших лєтнїх, або єшеньских терминох.

Тиж догварене же би ВО одредзел обласци за хтори, окрем манифестацийох, нашо дружтва годни конкуровац на тогорочним Конкурсу Одбору за културу хтори би нєодлуга мал буц розписани.

Позарядова 9. схадзка ВО отримана после двох нєудатних електронских схадзкох, перше Одбору за културу, а вец и ВО НС.

