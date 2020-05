Церковни одборнїки орґанизовали роботну акцию

КОЦУР – Вчера, 29. мая, члени Церковного одбору коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре орґанизовали роботну акцию у старей парохиї.

Одборнїки розберали стари мурик, од улїчки Маршала Тита. У роботи ше церковним одборнїком приключел и парох коцурски о. Владислав Рац, як и даєдни валалчанє добрей дзеки. Як гварел парох, мило му же ше одборнїки орґанизовали, же их людзе потримали и же робота поробена у злоги.

– Роботна акция була барз удатна, вельо ше поробело. Розобрали зме єдну часц мурика, виляти уж и темелї и предлужиме з роботу, та нєодлуга з того боку старей парохиї будзе нови мурик. То будзе закончене у наиходзацих дньох, а потим будземе робиц и на другей часци старого мурика, же би цала парохиялна ограда крашнє випатрала – визначел о. Рац.

