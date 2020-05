Розписани Kонкурс за софинансованє проєктох у култури и уметносци

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе пияток, 29. мая, отримана схадзка Управного одбора тей институциї.

На схадзки було вецей точки на дньовим шоре, алє найзначнєйши ше одношели на приношенє одлуки о розподзельованю средствох и розписованю Конкурса за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя и презентациї и розвою уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї.

Як одлучене на схадзки, средства зоз буджету Заводу буду розподзелєни подобнє як и прешлого року – милион динари буду подзелєни на очуванє нєматериялного скарбу (300 000 динари) и сучасни уметнїцки досяги (700 000 динари). Конкурс будзе розписани 1. юния и будзе отворени по 30. юний.

Окрем познатих условийох за апликованє на Конкурс, з тей нагоди прилапени и одлуки з хторима ше у дзепоєдних одреднїцох пременєло и Правилнїк о додзельованю средствох за софинансованє. Насампредз, пременєне число проєктох з хторима ше заинтересовани дружтва и институциї можу явиц на Конкурс – потераз було нєогранїчене число, а тераз мож конкуровац лєм зоз двома проєктами, односно по єден у каждей обласци, лєбо два у єдней обласци.

И по питаню наплацованя драгових трошкох за апликантох пременєни одреднїци Правилнїка.

На схадзки прилапени и предклад Стратеґиї Заводу за период од 2020–2025. рок.

На схадзки прилапени и звит о финасийним стану Завода за културу войводянских Руснацох. Як поведзене на схадзки, перша уплата за дїялносц Завода пожнєла пре актуални обставини, а тиж прето же ше пожнєло зоз придаваньом рочней програми. Но, од першей уплати виплацени шицки длуства.

Схадзку водзел предсидатель Управного одбора Заводу за културу войводянских Руснацох Миломир Шайтош, а на схадзки присуствовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Борис Сакач.

