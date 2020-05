ВИБЕРАНКИ: Подпредсидатель Покраїнскей влади нащивел Вербас

ВЕРБАС – Штварток, 28. мая, подпредсидатель Покраїнскей влади Дьордє Миличевич нащивел Вербас и обишол два локациї на котрих инфраструктурне опреманє финансовала Покраїнска влада зоз 56,4 милиони динари.

З помоцу тих средствох вибудовани и опремени паркинґ за 63 места у Блоку 44 у центру Вербасу, як и индустрийна зона у Блоку 100 на поверхносци од 2 гектари.

Як гварел Миличевич, за предходни штири роки Покраїнска влада уложела вецей як 700 милиони динари до транспортнїцох, вибудови водоводней и канализацийней мрежи, приступней драги ґу централному пречисцовачу, а тиж и до проєктох у култури, здравству, образованю и спорту и вербаскей општини.

Стретнуце у Вербаше була и нагода же би покраїнски секретар за спорт и младих Владимир Батез уручел предсидательови Дочасового орґану Општини Вербас Миланови Ґлушцови контракт за вибудов атлетскей дражки и поставянє 800 шедзискох на стадиону Шлайз. Инвестиция вредносци 4,2 милиони динари, од чого 3,5 милиони обезпечене прейґ Покраїнского секретарияту за спорт и младих.

Вєдно з Миличевичом и Батезом, Вербас нащивели и покраїнски секретар за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу Оґнєн Бєлич, директор Управи за капитални питаня АПВ Неделько Ковачевич, як и директор Фонду за даванє помоци вибеженцом, вигнатим и розселєним особом Душко Чутило. Спомнутих госцох, попри Ґлушца, дочекали и члени Дочасового орґану ОВ Предраґ Роєвич и Миляна Штулич, покраїнска посланїца Саня Жиґич и други сотруднїки.

