БЕОҐРАД – Од нєшка, 1. юния, дошлєбодзене присуство публики на спортских змаганьох на отвореним, як и сходи на отвореним дзе годни буц присутни найвецей 1 000 особи.

Тото одлучене на нєдавно отриманейб схадзки Кризного штабу. И попри попущованя мирох, компетентни апелую на особну одбичательносц гражданох – почитованє оддалєносци, дезинфекция и ношенє защитних рукавицох.

