За локални виберанки преглашени ище два лїстини

НОВИ САД – Городска виберанкова комисия (ГВК) Городу Нового Саду преглашела ище два лїстини за локални виберанки котри буду отримани 21. юния.

На гласацким лїстку под числом 8 будзе лїстина „Най маски спадню – Желєна странка – Нова странка” на хторей ше находза 26-еро кандидати за одборнїкох у Городскей скупштини.

Под числом дзевец ше находзи лїстина „Метла 2020” котру поднєсла коалиция з истим меном, а за одборнїкох кандидовала тиж 26 особи.

Тераз за локални виберанки єст преглашени вкупно дзевец виберанково лїстини.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)