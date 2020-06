Нєшка други дзень Русадльох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка други дзень велького швета Сошествиє Святого Духа, Русадля, котре вирни парохиї св. оца Миколя преславюю на богослуженьох у церкви и Водици.

Служби Божо у катедралней церкви на 8 и 10 годзин, а вечарша на 19 годзин у Марийовим святилїщу Водици и на шицких будзе и мированє. Пред вечаршу Службу, на 17 годзин, зоз катедралней порти руши процесия до Водици.

Наютре, за наш народ треци дзень Русадльох, тє. Завитни дзень хтори ма длугу традицию. Служба Божа на Завитни дзень будзе у Водици на 10 годзин, а обчекує ше и вирних з других парохийох. Вечарша Служба на треци дзень швета будзе на 19 годзин у катедралней церкви.

