Огньогасци отримали вежби гашеня огня

РУСКИ КЕРЕСТУР – Добродзечне огньогасне дружтво (ДОД) зоз Руского Керестура вчера, 31. мая, привитало ДОД зоз Коцура и Пиньвиц, пре заєднїцки вежби гашеня огня и же би на тот способ при младих популаризовали огньогаство.

Як визначел совитнїк предсидателя коцурского Огньогасного дружтва Янош Надьфеи, понеже прешлей нєдзелї керестурски огньогасци нащивели Коцур и з тей нагоди од нїх достали штвери шмати за уход до огню, циль вчерайшей нащиви, окрем отримованя вежби, бул и черац опрему, алє и здобуте знанє и вецейрочне искуство.

По словох заменїка командира, Владимира Штранґара зоз Руского Керестура, нащиви тих двох огньогасних дружтвох розпочали на його инициятиву, за у планє же би ше и надалєй дружтва сходзели каждей нєдзелї.

После отримованя вежбох, друженє предлужене у Огньогасним доме.

