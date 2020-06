У Вербашедобродзечне даванє креви

ВЕРБАС – Нєшка, 1. юния, Червени криж Вербас у сотруднїцтве зоз Заводом за трансфузию креви Войводини, орґанизує акцию добродзечного даваня креви.

Акция будзе отримана у просторийох Червеного крижу у Вербаше.

Крев можу дац шицки од 18 по 65 роки старосци, котрим ше зоз дохторским препатрунком и преверйованьом кревовей слики утвердзи чи зоз акцию даваня креви нє загрожа себе, анї особу котра би прияла крев. Тиж, особа муши буц чежша як 50 килограми, мац тїлесну температуру нїзшу як 37 ступнї и пулс помедзи 50 и 100.

Модля ше шицки добродзечни давателє же би ше одволали у цо векшим чишлє.

