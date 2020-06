Нєшка други пробни Закончуюци испит

ДЮРДЬОВ/СЕРБИЯ – Школяре осмей класи нєшка и наютре буду робиц други пробни Закончуюци испит по ришеню и упутствох Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

Нєшка школяре приходза до школи по тести зоз сербского/мацеринского язика и по комбиновани тест котри ришую дома, а наютре поробени тести приноша оддзелєнским старшином на препатрунок и оставаю робиц тест зоз математики котри будзе реализовани у напредок одредзених терминох, так же би ше випочитовало безпечносц школярох и занятих.

И у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове направени розпорядок приходу осмакох до обєкту школи, у двох ґрупох. По словох директорки, буду ше почитовац мири защити – школяре буду ношиц маски, а розпорядок шедзеня будзе на достаточней физичней дистанци.

Закончуюци испит будзе отримани од 17. по 19. юний на хторим дзеци буду ришовац задатки зоз сербского/мацеринского язика, математики и з комбинованого тесту.

