Зоз тренинґами почали и фодбалере „Русинуˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од вчера, 1. юния, зоз тренинґами почали шицки три возросни ґрупи Фодбалского клубу „Русинˮ.

Тренинґи на отвореним, на керестурским Ярашу, а под предписанима мирами защити, буду отримовац наймладши фодбалере, возросту од 7 по 10 роки, зоз своїм тренером Денисом Югиком, потим младши кадети зоз тренером Бояном Бранковичом, як и старши кадети зоз тренерами Зденком Шомодїйом, Владимиром Хомом, Деяном Йоличом и Мирославом Накичом.

Когуцики ше так починаю пририхтовац за турнири у Крущичу и Пиньвиц, младши кадети буду бавиц приятельски змаганя, док ше старши кадети тиж зоз приятельскима змаганями пририхтую за єшеньску часц першенства.

