Тирва кошенє наду у керестурским беґелю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Концом прешлого тижня Водопривредне подприємство „Бачкаˮ з Вербасу почало кошиц над у беґелю Дунай-Тиса-Дунай у Руским Керестуре.

Кошенє наду ше окончує од пристанїща спрам базену, у длужини коло 500 метери, а як раховане, кошенє би требало буц закончене тих дньох.

По словох инициятора тей акциї, бандура Юлина Виная, понеже стрила на баґеру з хторим ше коши над длугока 14 метери, цо нєдостаточно же би ше скошело и над зоз штредку беґеля, остаток будзе зрезани зоз плївнима кошачками.

