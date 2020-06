РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 2. априла, кадети Фодбалского клубу „Русинˮ одбавя приятельске змаганє процив подростку ФК „Радничкиˮ зоз Раткова.

Млади фодбалере ше на приятельских змаганьох пририхтую за першенство хторе почнє на єшень, та резултат на тих змаганьох нє у першим планє.

Змаганє будзе отримане на керестурским Ярашу, з початком на 17 годзин, та з тей нагоди шицки поволани же би дали потримовку младим бавячом.

