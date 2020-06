Явни конкурс за роботнї креативного писаня за дзеци

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово“ розписує Явни конкурс за роботнї креативного писаня у рамикох проєкта Едукация руских писательох за дзеци – „Роботнї и сликовнїци“.

Едукация руских писательох за дзеци то серия нєформалного образованя и фахового усовершованя, котре орґанизує НВУ „Руске слово“ зоз финансийну потримовку Буджетского фонда за национални меншини Министерства державней управи и локалней самоуправи.

Роботнї креативного писаня наменєни за уж активних авторох котри пишу поезию и прозу за дзеци и одроснутих по руски, алє и за нових авторох котри робя з дзецми, або потераз нє обявйовали свойо твори за дзеци.

Роботнї креативного писаня буду тирвац од юния по септембер 2020. року, за курс буду вибрани до 20 авторки(е) розличних ґенерацийох, а интеракция ше найвецей будзе одвивац он-лайн (прейґ мейлох), пре условия епидемиї. Плановани и стретнуца зоз писателями, кед ше полєпша ситуация.

Роботнї будзе водзиц одвичательна редакторка часописа за дзецу „Заградка“ Мелания Римар, вєдно зоз редактором видавательней дїялносци Миколом Шантом.

Резултат роботньох будзе сликовнїца за дзеци по руски, од єдного по шейсц роки возросту, котра будзе обявена у рамикох Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово“.

Тиж так, креативне писанє то способ же би часопис „Заградка“ и подлїсток „Руске словечко“ достали нових сотруднїкох, дзе тиж буду обявени роботи авторох з тей едукациї.

Едукация руских писательох за дзеци „Роботнї и сликовнїци“ будзе реализована на теми котри повязани з мотивами з рускей националней заєднїци, очуваня култури, традициї и руского язика.

Учашнїки ше можу приявиц по 10. юний на имейл: melanijarimar@gmail.com.

