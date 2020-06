Конкурс за Вечар младих по 30. юний

РУСКИ КЕРЕСТУР – Конкурс за Вечар младих на тогорочним Фестивалу „Червена ружа”, отворени по 30. юний, гоч датум отримованя Фестивала ище точно нє утвердзени, лєм начално же будзе даґдзе на єшень – дознава Рутенпрес од руководительки Вечара Маї Зазуляк Гарди.

На Конкурс, котри предлужовани пре позарядову ситуацию, приявиц ше можу млади од 15 до 35 роки зоз шицких местох, же би ше змагали за найкрасши дзивоцки, лєбо леґиньски глас, за найлєпшу авторску композицию, лєбо за цалосни наступ зоз рускима забавнима композициями.

За найлєпшу авторску композицию свойо твори можу послац и шицки други, тє. нашо искуснєйши авторе. Ту нєт старосней гранїци, єдино треба же би тоту їх шпиванку виводзела млада особа.

Прияви посилац на имейл majazazuljak@gmail.com, dk.kerestur@gmail.com, лєбо прейґ дружтвених мрежох, а попри Зазуляк Гардийовей тиж и Ивани Дудашовей, Адрияни Надьовей, Дорики Чизмаровей, Наташи Колесаровей и Сенки Надьовей.

Начишлєним особом ше мож явиц и кед будуцим учашнїком на Вечаре младих потребна помоц коло вибору руских забавних композицийох.

