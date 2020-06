Завера ше дочасови Ковид-шпиталь на Новосадским сайму

НОВИ САД – Покраїнски кризни штаб принєсол одлуку же би ше у складзе зоз хвилькову епидемиолоґийну ситуацию заварло дочасови Ковид-шпиталь на Новосадским сайму.

У тим дочасовим шпиталю були змесцени пациєнти зоз благшу клинїчну слику. Шицки пациєнти котрим и далєй потребне лїченє, буду змесцени до Ковид-центру Клинїчного центру Войводини.

Пияток, 29. мая, и зоз Специялного шпиталю за рехабилитацию „Юнакович” у Апатину одпущени остатнї пациєнт. После комплетней дезинфекциї и гиґиєнско-епидемиолоґийних процедурох, тота баня того тижня почнє поряднє робиц.

