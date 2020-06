ДЮРДЬОВ – По утаргованю позарядового стану, Спортске здруженє Спортских бавискох „Яша Баков“ почина зоз своїма активносцами.

Перше змаганє будзе отримане на нєдзелю, 7. юния, у Дюрдьове у малим фодбалу за пионирох (народзени 2005. року, 15 роки и младши). Змаганє ше отрима на фодбалским терену ФК „Бачка“, а сход екипох на 8,30 годзин. Екипи мож приявиц по 4. юний.

После Дюрдьова, бависка ше селя до Шиду дзе будзе отримане змаганє у столним тенису, а плановане є за 13. юний.

