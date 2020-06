У РКЦ-у будзе мултимедиялне стретнуце

НОВИ САД – Шлїдом дакедишнїх стретнуцом у новосадскей дакедишнєй Матки, а у нєшкайшим Руским културни центру (РКЦ) под назву „Под смужку”, наютре, 3. юния, будзе орґанизоване перше мултимедиялне стретнуце.

Госц вечара будзе академик Юлиян Тамаш, наш познати писатель и науковец, котри будзе бешедовал праве о тим – о своїх початкох у писаню, о тим прецо важне писац на мацеринским язику, о наукових досягох и других темох котри зацикавя публику. Зоз тим стретнуцом будзе означени и Тамашов 70. родзени дзень.

Мултимедиялне стретнуце будзе нєформалного характеру, попреплєтане зоз музичнима точками Владимира Сивча, а почнє на 19 годзин.

