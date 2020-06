Нєшка Завитни дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Водици вчера вечар на 19 годзин була Служба Божа на други дзень Сошествия Святого Духа и пред Завитним дньом хтори вирни означую нєшка. Зоз церковней порти до Водици на 17 рушела процесия зоз крижами. Нєшка на Завитни дзень, Служба Божа у Водици на 10 годзин.

Процесию предводзел о. Михайло Шанта, а молитву и шпив шестри Служебнїци. Службу у Водици служел парох о. Михайло Малацко, док о. Шанта и о. Платон Салак ЧСВВ споведали. Було присутне вельке число вирних, окрем домашнїх, и поєдинцох з других околних парохийох, та и ґрупа зоз Суботици хтора участововала и у процесиї.

Парох у казанї здогаднул и на образ-икону Водицовей Мариї хтори бул поставени коло олтара, а з нагоди того же ше нарок наполнї 160 роки як є намальовани, и будзе ше го реставровац. О. Малацко тиж здогаднул цо значи жиц по волї св. Тройци у каждодньовим християнским живоце, а у Молебену до Богородици зоз котрим закончене богослуженє пречитана и окремна Молитва до Водицовей Мариї. На концу було и мированє вирних.

