Добре же фамелия була вєдно

У нєшкайшим чаше кед роботни места нєсиґурни, а вец и живот нє таки єдноставни, велї людзе одходза до иножемстве и там пренаходза роботи котри им буду приношиц векши заробок, а насампредз, сиґурнєйшу еґзистенцию. Принєсц таку одлуку скоро нїкому нє лєгко. Зохабиц фамелию на даскельо мешаци, живот пременїц з кореня и пойсц жиц до нєпознатого, нового, за велїх виволанє. Позарядови стан и заверанє гранїцох людзом котри робя прейґ гранїци така ситуация принєсла велї проблеми, пременки планох, та аж и пременку роботи. Наша собешеднїца, Бранислава Бесерминї, уж штири роки роби у Словацкей у автоиндустриї и як гвари, тота пандемия єй пременєла плани, алє єй принєсла и вельо доброго.

– Супруг Милан и я робиме у Словацкей, вон пейц роки, а я штири и зоз таку ситуацию, же зме ше нє могли врациц на роботни места, ше першираз стретаме. Ми ше 2. марца врацели до Сербиї пред завераньом гранїцох, так же зме мали щесца. До Словацкей ше плануєме врациц док гранїци ознова буду отворени, и док ше цала ситуация дакус змири, док прейдзе обовязка тестираньох, врацаме ше на роботни места. Мали зме и тото щесце же робиме у велькей компаниї котра нє одпущовала своїх роботнїкох, так же нас роботни места чекаю. Понеже нам дзеци полнолїтни, маю право пойсц робиц, та ше и вони на таке одшмелєли, так же пойдземе робиц цала фамелия – приповеда Бранислава.

Як гвари, тот вирус и цала ситуация за нїх ма и свой позитивни бок, а то же цала фамелия була вєдно, а после длугшого часу поробело ше велї роботи котри потераз чекали на шор и ище вельо того доброго.

