Роботни места ше траци, алє и достава

Нєт урядово податки кельо точно особи зоз општини Шид пошло робиц до европских державох, кельо з нїх ше врацели дому кед почала пандемия вирусу корона, и кельо пооставали без роботних местох на хторих пред тим робели. Єдно число, после врацаня зоз Сербиї после крачунских шветох, остало у иножемстве, и попри тим же и там преглашена пандемия корони. Єден з роботнїкох хтори уж длугши час роби у Словацкей то Иван Шандор зоз Шиду. После роботи по даскельо мешаци, кед достал урядово папери робота му олєгчана, медзитим, и то нє вше дава подполну сиґурносц.

– Остал сом без роботи, нє робел сом коло мешац и пол. Перши без роботи оставали тоти хтори робели прейґ аґенцийох. Тераз сом ознова у фабрики „Дема” дзе ше составя, т. є. склада бициґли, там дзе сом и робел, алє тераз робим без поштредзованя аґенциї. Мам контракт директно з роботодавцом. Добре ми, за тераз, же плаци порядни. Кед роботнїк ма контракт подписани з роботодавцом, кед є директно заняти у фабрики, вец и кед є послати на примушуюци одпочивок дому, достава 75 одсто плаци. Тоти хтори робели прейґ аґенцийох, пре корону остали и без роботи, и без плаци, бо тоти контракти нєвигодни за роботнїкох – гвари Шандор.

А же роботне место мож и достац и страциц, приклад нам ище єден роботнїк хтори роби у Нємецкей, алє хтори нє жадал же би му ше спомло мено. Вон у фабрики за преробок древа робел од марца по конєц децембра прешлого року, а вец кед ше робу слабше предавало, єдна часц роботнїкох достала одкази медзи хторима бул и вон.

– За Крачун сом 15 днї бул дома и врацел сом ше назад до Нємецкей, бо мам право шейсц мешаци доставац надополнєнє прето же сом остал без роботи. Тераз то уж помали виходзи, глєдам нову роботу (цо там обовязка док доставаш надополнєнє), придал сом CV до єдней фабрики дзе ше составя мебель и наздавам ше же там роботу достанєм – гвари тот роботнїк.

