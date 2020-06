Потвердзенє велькей упартосци и любови (IV)

После НАТО бомбардованя, наяр 1999. року, кед ше нє бавело урядови змаганя, влєце окончена нова реорґанизация и Русин ше нашол у Другей сербскей лиґи – ґрупа Бачка.

Русин у новим ступню змаганя, у сезони 1999/2000. року, Русин бавел процив екипох: Нєґош зоз Ловченцу, Бироґрафика зоз Суботици, Гайдук зоз Кули, Ґрафичар зоз Бездану, Сивец 69, Станишич, ПИК Приґревица, Кляїчево, Раднички Фиделинка II зоз Баймоку, Червинка II, Спартак зоз Суботици, Бачки Винїци и Апатин II.

Нова лиґа и дружтво були права спокуса, алє Русин нє посцигнул векши успих. Бавел барз подло, та на концу єшеньскей часци першенства бул на сподку таблїчки. Но, од яри Керестурци почали бавиц лєпше, та сезону закончели у дружтве екипох хтори им обезпечели остац у лиґи.

У НОВИМ ДРУЖТВЕ

Нову змагательну сезону 2000/2001. року, керестурска екипа почала зоз новим тренером и зоз подмладзену екипу. Тренер бул Владо Планчак, а од двацец рукометашох лєм пейцме були старши од осемнац рокох.

Була то екипа у тим составе: Грубеня, Планчак, В. Салак, Папуґа, Надь, Миячич, С. Стрибер, Пристойко, Б. Гафич, Н. Стибер, Маґоч, С. Салак, Шимко, Колбас, С. Гафич, Гербут, Рац, Медєши, Сопка, Тиркайла.

У єшеньскей часци першенства Русин завжал место у штредку таблїчки. Таки пласман затримани и у ярнєй часци першенства, а од єшенї, у новей сезони, Русин стартовал зоз новим тренером. Екипу ознова почал водзиц Владимир Гарди Вили, а до екипи пришли двоме бавяче – Чалия и Миле Зелич, хтори бул ґолґетер у лиґи.

У Сербскей лиґи – ґрупа Войводина (сиверна часц), бо ше тота лиґа так волала даскельо идуци роки зоз меншима пременками, Русин ше змагал зоз розличним успихом идуцих рокох. Бул кандидат за випадованє, алє дзекуюци амбицийному руководству Русин бул и кандидат за найвисши пласман. То период у Клубу хтори би нє обстал без спонзорства.

ТУРНИР ПЕРШОЛИҐАШОХ

Рукометни турнир у Руским Керстуре хтори отримани 2003. року, з нагоди 80-рочнїци Спортского дружтва „Русин”, бул наймоцнєйши у потерашнєй историї того спортского дружтва. Участвовали штири екипи – домашнї Русин и першолиґаше: Червинка, Фиделинка зоз Суботици и Юґович зоз Катю. Бул то турнир хтори ше, вериме, и нєшка памета, бо то була перша и єдина нагода же ше у Руским Керестуре на єдним месце могло видзиц вецей як трицец першолиґашких рукометашох. Медзи нїма були дзешец тедишнї репрезентативци. За таки валал, як пише у рукометних аналох Русина, то наисце вельо и видзиц, та прето турнир длуго буду паметац нє лєм Русиново рукометаше, алє и числена публика на турнире.

На турнире перше стретнуце бавели Фиделинка и Русин. Керестурци страцели зоз резултатом 30:14, а у другим стретнуцу Юґович победзел Червинку зоз резултатом 25:14. Тото друге стретнуце указало праве одношенє моцох першолиґашких екипох, алє и Русиново заоставанє за спомнутима екипами. У змаганю за треце место Русин страцел од Червинки зоз резултатом 24:17, а у стретнуцу за перше место Фиделинка була лєпша од Юґовича и победзела зоз резултатом 30:21.

Теди тренер Русина бул Зоран Пузович, славни рукометаш репрезентативец и интернационалєц зоз Вербасу. За Русин теди бавели: Савич, Планчак, Пузович, Гафич, Тиркайла, Папуґа, Надь, Вуйович, Маґоч, Сопка, Миятович, Миленкович, Гербут и Гайдук.

Тот турнир орґанизовани дзекуюци амбицийному тедишньому предсидательови Клуба и главному спонзорови Йоакимови Стриберови Жакови и Славкови Надьови, коло хторого ше „обрацали” шицки збуваня у Клубе.

ВЕЛЬКИ ОЧЕКОВАНЯ ОД ПЕРШЕНСТВА

До нового першенства у Сербскей лиґи – Войводина, заход, Русин вошол зоз велькима амбициями – завжац место у горнєй часци таблїчки. По конєц сезони, то им ше и удало, алє после подло одбавеней першей, єшеньскей часци.

Созону 2003/2004. року Русин почал барз подло. У конкуренциї екипох Радничкого и Желєзничара зоз Нового Саду, Новей Пазови, Сивцу, Желєзничара зоз Индїї, Нєґоша зоз Ловченцу, Єдинства зоз Бачкого Петрового Села, Старей Пазови, Сриму зоз Сримскей Митровици, Зомбора и Руми, Русин завжал предостатнє, 11. место на таблїчки. Победзели лєм на трох стретнуцох, раз бавели нєришено, а седем стретнуца страцели.

У ярнєй часци першенства Русин бавел вельо лєпше, та место кандидата за випадованє, як випатрало после єшеньскей часци, керестурски рукометаше „сцигли” до шестого места на таблїчки. То бул успих, алє пре подло одбавену першу часц змаганя, менєй як ше очековало и наявйовало.

ЛИДЕР НА ТАБЛЇЧКИ

Лиґа нєпреривно меняла мена, алє состав екипох бул исти. До нового першенства, тераз Квалитетней войводянскей лиґи – сивер, керестурски рукометаше вошли амбицийно. Императив и жаданє им було завжац место у горнєй часци таблїчки, бо ше предвидзовало нову реорґанизацию лиґи – творенє лиґи зоз двох часцох до єдинственей, тераз Першей сербскей лиґи – Войводина.

У тей лиґи, окрем Русина бавели екипи ТСК зоз Темерину, Партизан зоз Горґошу, Сивец 69, Апатин, ПИК Приґревица, Зомбор, Єдинство зоз Бачкого Петрового Села, Раднички Фиделинка II зоз Баймоку, ЖСК зоз Жаблю, Єдинство зоз Нового Бечею и Желєзничар зоз Нового Саду.

У тим першенстве, окрем скорей спомнутих рукометашох, за Русин бавели: Четкович зоз Ловченцу, єден з найлєпших пивотох у лиґи, и Чанчаревич, рукометаш хтори могол бавиц на шицких позицийох у екипи. Зоз таким составом екипи Русин оправдал улогу єдного зоз главних фаворитох и на концу єшеньскей часци бул перши. До остатнього кола вошли три екипи зоз истима шансами за перше место. Нажаль, Керестурци були треци, алє то им нє завадзало же би ше у новей сезони 2005/2006. року змагали у Першей сербскей лиґи – Войводина.

РУСИНОВЦИ У ДРУГИХ ЕКИПОХ

През свою историю Руски Керестур бул розсаднїк добрих рукометашох и рукометашкох, та анї нє чудне же велї з нїх були интересантни и другим екипом.

Нє лєм други екипи, алє и „вельки” клуби интересовали ше за Владу Гербута. Глєдали го велї клуби, алє вон бавел лєм за екипи зоз Червинки и у коцурским Омладинцу. Єден час го поряднє волали до составу младежскей репрезентациї Югославиї. За коцурски Омладинєц бавели: Козар, Любо Еделински, Янко Фурик, Яким Грубеня Боро. Боро єден рок бранєл капуру кулского Гайдука. За Гайдук зоз Кули и Сивер зоз Суботици бавел Русинов ґолґетер Юлин Регак, Дюра Дудаш бавел за екипу Челїк зоз Бачкого Ярку и Войводину зоз Нового Саду. Славо Будински и Йоаким Стрибер бавели у Гайдуку зоз Кули, Славко Дюрко бавел за екипу Текстилац зоз Оджаку, а Славко Джуджар бавел за екипу Милиционер зоз Нового Саду. Як пише у аналох Клуба, шицки спомнути мали добри успих и нє „зогривали лавочку”.

ПРЕДСИДАТЕЛЄ КЛУБА

Перши предсидатель Вивершного одбору, хтори бул найвисши орґан Клуба, бул Томислав Регак. Потим на найвисшей функциї були: др Ярослав Колбас, Яким Грубеня Бора, Яким Орос, Янко Папуґа, Владимир Такач Тале, Янко Хома, Любомир Еделински, Йоаким Стрибер. Шицки були особи хторим рукомет бул при шерцу – бувши бавяче, лєбо спортски роботнїки.

(Предлужи ше)

