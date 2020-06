Конкурс за нови руски дзецински шпиванки тирва по 30. юний

РУСКИ КЕРЕСТУР – Конкурс за нови руски дзецински шпиванки, хтори буду виведзени на тогорочним „Червеним пупчу”, а хтори розписал Орґанизацийни одбор Фестивала рускей култури „Червена ружа”, тирва по 30. юний.

На Конкурс мож послац авторски, потераз нєвиводзени шпиванки за дзеци зоз текстом на руским язику, а право участвованя маю шицки заинтересовани зоз жеми и иножемства.

Орґанизатор Фестивала обезпечи пенєжни награди композитором за завжати перши три места и єдну награду за найлєпши текст. Оценьованє и вибор шпиванкох котри буду виведзени на Фестивалу окончи фахова комисия хтору менує Орґанизатор.

Композициї треба же би були записани нотално, лєбо на ношачу звука, а треба приложиц и окреме видруковани текст. Дом култури Руски Керестур затримує право видац виведзени шпиванки на тогорочней манифестациї на окремним ношачу звука.

Роботи треба посилац на адресу Дома култури (з назначеньом: за конкурс), Русинска 75, 25233 Руски Керестур, лєбо на имейл dk.kerestur@gmail.com.

