Заварти шалтер Ерсте банки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Концом прешлого тижня и официйно сцигло обвисценє зоз централи Ерсте банки у Новим Садзе же завера свой шалтер у Руским Керестуре, после шейсц рокох роботи. Остава робиц лєм банкомат ̶ виявел за Рутенпрес шеф Експозитури тей банки у Кули Зоран Перуничич, дзе преруцени и керестурски клиєнти тей банки.

По його словох то одлука Банки хтора формує векши орґанизацийни цалосци и рационализує свою мрежу. Шалтер у Керестуре, як ище даскельо у других местох, нє виполнєл финансийни ефекти банки, та вона у таких штредкох фаворизує електронске банкарство.

Най здогаднєме, шалтер у Керестуре заварти уж вецей як два мешаци, накадзи бул преглашени позарядови стан пре епидемию коронавирусу. Керестур тераз и цалком остал без банки, алє тому допринєсли и сами Керестурци.

Кед шалтер Ерсте банки зоз вельким трудом отворени у валалє, условиє було и же би мал голєм 900 отворени рахунки, а по нєшка на тото ше одлучели лєм лєдво 500 валалчанє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)