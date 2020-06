РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурским оддзелєню Школи за основне музичне образованє ШОМО з Кули, нєшка од 18 до 20 годзин будзе упис за идуци 2020/21. школски рок.

Уписац ше маю школяре хтори у идуцим школским року буду I, II, лєбо III класа, а виучую инструменти клавир, гармонику и тамбуру.

Упис будзе у просторийох ШОМО – уход з боку бини у ОШ „Петро Кузмяк”.

