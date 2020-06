Преславени Завитни дзень у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилїщу Водици, вчера, на треци дзень Сошедствия Св. Духа, означени Завитни дзень зоз Службу Божу на 10 годзин. Служели шейсцме священїки, зоз домашнїм парохом о. Михайлом Малацком и капеланом о. Михайлом Шантом, сослужели и парох шидски о. Михайло Режак, бачински о. Дарко Рац хтори и наказовал, старовербаски о. Алексий Гудак, беркасовски о. Владимир Еделински Миколка, а кулски капелан о. Платон Салак ЧСВВ споведал.

Як у казанї о. Рац визначел пришли зме нєшка зоз велїх наших местох и парохийох нашей Епархиї, виполнїц свой завит Мацери Божей котри давно дали нашо предки. Вон тиж наказовал о тим у хторих прикметох Мариї Богородици и нашей мацери ше маме спатрац на ню у нашим християнским живоце.

Служба закончена зоз обходом коло церквочки и молебеном опрез лурдескей пещери. Пред Службу Божу о. Малацко пошвецел нове кадило хторе подаровали дакедишнї члени Церковного одбору. На паломнїцтву Завитного дня було вельо вирних попри домашнїх и зоз велїх околних парохийох, гоч на тот завод нє пришли орґанизовано.

