ЖАБЕЛЬ – Предсидатель Скупштини општини Жабель, на схадзки отриманей 29. мая, принєсол ришенє о розписованю виберанкох у месних заєднїцох на териториї општини Жабель.

На виберанкох ше будзе виберац членох до совиту шицких месних заєднїцох на териториї општини Жабель. Виберанки буду отримани 5. юлия, а виберанково активносци почали 1. юния.

Месна заєднїца Дюрдьов будзе виберац седем нових членох Совиту.

